Минздрав организовал в городе Лачин комплексный медосмотр детей и провел просветительскую акцию

В рамках программы "Великое возвращение на освобожденные от оккупации территории" министерством здравоохранения Азербайджана продолжаются мероприятия по пропаганде здорового образа жизни среди граждан, переселенных на освобожденные от оккупации территории.

Как сообщили в пятницу Day.Az в минздраве, в ходе данных мероприятий соответствующими медицинскими учреждениями Минздрава проводятся многопрофильные медицинские осмотры населения, проживающего на указанных территориях, в ряде случаев предоставляются медицинские консультации, также осуществляются просветительские мероприятия на тему здорового образа жизни.

Очередное мероприятие, организованное министерством, состоялось сегодня в городе Лачин. В ходе акции специализированный медицинский персонал Научно-исследовательского института педиатрии имени К.Ю. Фараджевой министерства здравоохранения, в том числе врачи-педиатры, невролог и детский хирург, провели комплексное медицинское обследование детей дошкольного и школьного возрастов.

Детям, у которых при обследованиях были выявлены проблемы со здоровьем, на месте были даны медицинские консультации, проведены профилактические осмотры и назначены соответствующие лечения.

В целом, в ходе акции около 100 детей дошкольного и школьного возрастов прошли общий осмотр врачей.

После медицинских обследований было проведено информационно-просветительское мероприятие для родителей. Педиатры института выступили с презентациями о сезонных заболеваниях и респираторно-вирусных инфекциях, а также о причинах возникновения запоров у детей.

Была предоставлена подробная информация о признаках и профилактике гриппа, заболеваниях, вызывающих гриппоподобные симптомы, респираторно-вирусных заболеваниях у детей и их лечении, а также о причинах возникновения запоров у детей раннего возраста. Кроме того, была подчеркнута важность своевременной вакцинации малышей в соответствии с Национальным календарем прививок Азербайджанской Республики, установленной министерством здравоохранения в целях иммунопрофилактики инфекционных заболеваний. Также была отмечена важность здорового образа жизни с раннего возраста, ежедневной физической активности и здорового питания для всестороннего развития детей.

В завершение были даны ответы на вопросы родителей.

Следует отметить, что министерство здравоохранения планирует регулярно проводить медицинские осмотры и информационно-просветительские мероприятия на освобожденных от оккупации территориях.

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