Планируется расширение сети радиовещания

Производственное объединение (ПО) "Радиотелевизионное вещание и спутниковая связь" при Министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана готовится к расширению сети радиовещания, сообщает в понедельник Day.Az.

Как отмечается, для этого все радио- и телевещательные станции страны будут укомплектованы необходимым информационно-технологическим оборудованием.

Отметим, что ПО создано на базе Центра Радио и Телевидения и Радиоцентра. ПО обеспечивает наземное вещание радиотелевизионных программ, радиосвязь (работу сети радиорелейных линий), спутниковое вещание радиотелевизионных программ и т.д.

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