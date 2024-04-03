Азербайджанская национальная консерватория станет юридическим лицом публичного права

Кабинет министров принял решение о реорганизации Азербайджанской национальной консерватории и утверждении ее Устава.

Как сообщает Day.Az, Азербайджанская национальная консерватория будет реорганизована, став юридическим лицом публичного права при министерстве науки и образования Азербайджанской Республики.

Министерство науки и образования Азербайджанской Республики в течение трех дней со дня вступления в силу настоящего постановления должно обеспечить принятие необходимых мер для государственной регистрации Азербайджанской национальной консерватории в соответствии с законом Азербайджанской Республики "О государственной регистрации и государственном реестре юридических лиц".

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