Акция по посадке деревьев в честь Дня просвещения о минах в Карабахе

4 апреля по случаю Международного дня просвещения по вопросам минной опасности и помощи в деятельности, связанной с разминированием в Тертерском районе прошла акция по посадке деревьев с участием членов Общественного совета при Агентстве по разминированию Азербайджанской Республики (ANAMA), сотрудников проекта "Первые женщины-саперы Азербайджана", созданного Международным фондом Евразийской прессы (МФЕП), жертв мин и членов их семей.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, мероприятие прошло на территории исторического леса Султанбуд, природный ландшафт и деревья которого были уничтожены в результате Карабахской войны, между селами Буруджлу и Хорузлу Тертерского района. Участниками было посажено 3 300 деревьев. Акция направлена на содействие программам борьбы с минами в мире, восстановлению исторического Султанбудского леса, а также мероприятию COP29, которое Азербайджан проведет в 2024 году.

В мероприятии также приняли участие представители Консультативной группы по минам и ANAMA Программы развития ООН, финансируемой Европейским союзом и Госдепартаментом США, а также сотрудники проекта, реализуемого МФЕП при поддержке правительства Великобритании.

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