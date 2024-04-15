Землетрясение в Азербайджане

На территории Азербайджана зафиксированы подземные толчки.

Об этом Day.Az сообщили в Республиканском центре сейсмологической службы.

Землетрясение зафиксировано в 18 км к северо-западу от сейсмологической станции Саатлы в Имишлинском районе.

"Землетрясение не ощущалось", - говорится в сообщении.

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