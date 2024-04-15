https://news.day.az/society/1651986.html Землетрясение в Азербайджане
Землетрясение в Азербайджане
На территории Азербайджана зафиксированы подземные толчки.
Об этом Day.Az сообщили в Республиканском центре сейсмологической службы.
Землетрясение зафиксировано в 18 км к северо-западу от сейсмологической станции Саатлы в Имишлинском районе.
"Землетрясение не ощущалось", - говорится в сообщении.
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