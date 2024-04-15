В Ханкенди обнаружены боеприпасы и средства связи

В городе Ханкенди обнаружены и изъяты боеприпасы, а также средства связи.

Как сообщает в понедельник Day.Az, информацию об этом распространило министерство внутренних дел Азербайджана.

Было отмечено, что в результате проведенных сотрудниками полиции мероприятий 13 и 14 апреля на территории города Ханкенди были обнаружены и изъяты средства связи (3), а также 2 автомата, 2 пистолета, 2 винтовки, один пулемет, 15 боевых гранат, 6 воспламенителей, 68 магазинов для патронов, 6316 патронов различного калибра, 5 штык-ножей и другие боеприпасы.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!