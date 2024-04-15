В Азербайджане предложено установить новую пошлину за расторжение брака

В Азербайджане на основании постановления суда устанавливается новая пошлина за регистрацию расторжения брака.

Как сообщает в понедельник Day.Az, вопрос об этом нашел отражение в предложенной поправке к закону "О государственной пошлине".

Согласно проекту, в закон добавляется новая статья.

В соответствии с новой статьей предлагается, чтобы вышеупомянутый сбор составлял 15 долларов США.

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