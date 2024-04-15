https://news.day.az/society/1652126.html В Азербайджане предложено установить новую пошлину за расторжение брака
В Азербайджане предложено установить новую пошлину за расторжение брака
В Азербайджане на основании постановления суда устанавливается новая пошлина за регистрацию расторжения брака.
Как сообщает в понедельник Day.Az, вопрос об этом нашел отражение в предложенной поправке к закону "О государственной пошлине".
Согласно проекту, в закон добавляется новая статья.
В соответствии с новой статьей предлагается, чтобы вышеупомянутый сбор составлял 15 долларов США.
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