Частных предпринимателей предупредили

В соответствии с утвержденным Положением министерства здравоохранения Азербайджана, дезинфекционные мероприятия (профилактическая и очаговая дезинфекция) в рамках профилактики инфекционных заболеваний осуществляются Республиканским центром гигиены и эпидемиологии (РЦГЭ) минздрава, подведомственными РЦГЭ Бакинским городским дезинфекционным центром, районными центрами гигиены и эпидемиологии, а также районными/городскими управлениями дезинфекции.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в информации Республиканского центра гигиены и эпидемиологии.

"Однако в последнее время в городе Баку и регионах республики зафиксированы случаи, когда некоторые лица, представляясь сотрудниками Республиканского центра гигиены и эпидемиологии министерства здравоохранения, Бакинского городского дезинфекционного центра РЦГЭ, проводят необоснованные проверки и дезинфекционные работы в субъектах предпринимательства, а также угрожают взиманием штрафов за нарушение санитарно-гигиенических правил. В связи с этим министерство здравоохранения сообщает, что проверки субъектов предпринимательства регулируются в соответствии с утвержденным Президентом Азербайджана законом от 2 июля 2013 года "О регулировании проверок, проводимых в области предпринимательства, и защите прав предпринимателей". Так, согласно данному закону, проверки могут проводиться только на основании соответствующего разрешительного документа министерства юстиции.

Учитывая вышеизложенное, доводим до внимания частных предпринимателей и руководителей субъектов предпринимательства, что в случае обращения к ним лиц, не имеющих соответствующего разрешения на проведение проверки и представляющихся сотрудниками учреждений министерства здравоохранения, следует обратиться на "горячие линии": минздрава - 9103, Республиканского центра гигиены и эпидемиологии - (012) 421 13 93, а также в правоохранительные органы", - говорится в сообщении.

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