https://news.day.az/society/1652462.html Сколько человек набрали максимальные баллы на выпускном экзамене?
Сколько человек набрали максимальные баллы на выпускном экзамене?
Объявлены результаты выпускного экзамена по уровню полного (11-летнего) среднего образования, проведенного 10 марта 2024 года.
Как сообщили во вторник Day.Az в Государственном экзаменационном центре (ГЭЦ) Азербайджана, из 53 тысяч 102 человек, которые должны были принять участие в экзамене, 479 человек не явились на него.
"За нарушение правил экзамена результаты одиннадцати человек были аннулированы.
Среди участников экзамена 39 человек показали самый высокий результат, набрав по 300 баллов", - говорится в сообщении ГЭЦ.
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