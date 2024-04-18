https://news.day.az/society/1653047.html Названо количество обучающихся в общеобразовательных учреждениях Азербайджана
Названо количество обучающихся в общеобразовательных учреждениях Азербайджана
В общеобразовательных учреждениях Азербайджана обучается более 1 700 000 учащихся.
Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом на отчетном брифинге сказал директор Государственного агентства дошкольного и общего образования Эшги Багиров.
По его словам, в дошкольных учреждениях обучается 106 212 детей.
"Наша главная цель - повысить уровень охвата дошкольным образованием с 30 до 50 процентов. Количество обучающихся во внешкольных образовательных учреждениях составляет 121 297 человек", - отметил Э.Багиров.
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