В бакинском отеле вспыхнул пожар

На горячую линию "112" министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана поступила предварительная информация о пожаре в отеле на улице Намика Гулиева Сабаильского района города Баку.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на МЧС Азербайджана, по месту вызова задействованы подразделения пожарной охраны Государственной противопожарной службы министерства.

В настоящее время ведутся работы по тушению пожара.

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