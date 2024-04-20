https://news.day.az/society/1653715.html В бакинском отеле вспыхнул пожар
В бакинском отеле вспыхнул пожар
На горячую линию "112" министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана поступила предварительная информация о пожаре в отеле на улице Намика Гулиева Сабаильского района города Баку.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на МЧС Азербайджана, по месту вызова задействованы подразделения пожарной охраны Государственной противопожарной службы министерства.
В настоящее время ведутся работы по тушению пожара.
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