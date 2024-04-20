Землетрясение, произошедшее в Иране, ощущалось в Нахчыване

Землетрясение, произошедшее в Иране, ощущалось в Нахчыване.

Об этом сообщили в субботу Day.Az в Республиканском центре сейсмологической службы.

Сообщается, что землетрясение магнитудой 4, 6 произошло в иранском городе Хой.

Землетрясение силой до 3 баллов ощущалось в Нахчыванском, Ордубадском, Джульфинском, Шахбузском, Бабекском районах Азербайджана.

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