https://news.day.az/society/1653752.html Землетрясение, произошедшее в Иране, ощущалось в Нахчыване
Землетрясение, произошедшее в Иране, ощущалось в Нахчыване
Землетрясение, произошедшее в Иране, ощущалось в Нахчыване.
Об этом сообщили в субботу Day.Az в Республиканском центре сейсмологической службы.
Сообщается, что землетрясение магнитудой 4, 6 произошло в иранском городе Хой.
Землетрясение силой до 3 баллов ощущалось в Нахчыванском, Ордубадском, Джульфинском, Шахбузском, Бабекском районах Азербайджана.
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