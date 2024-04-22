Застой на рынке недвижимости в Баку

На рынке недвижимости в Баку наблюдается застой.

Как передает Day.Az, об этом в понедельник Trend сообщил директор "MBA Consulting Group" Нусрет Ибрагимов.

Он подчеркнул, что, несмотря на потепление, роста активности на рынке недвижимости и продаж частных домов не наблюдается.

"В целом, активность на рынке снизилась после ужесточения правил у нотариусов, то есть после того, как стало необходимым предоставление информации об источнике средств при оплате суммы свыше 20 тысяч манатов. На рынке пока наблюдается стагнация", - добавил он.

Отметим, что в целом по стране индекс потребительских цен в марте 2024 года составил 100,4 процента по сравнению с мартом 2023 года. Индекс потребительских цен в марте 2024 года составил 100,2 процента по сравнению с предыдущим месяцем, а в январе-марте - 101 процент по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года.

В то же время общая стоимость производства строительных материалов в январе-марте 2024 года составила 274,6 миллиона манатов, увеличившись на 34,4 процента по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!