В водах Азербайджана задержаны граждане Ирана с крупной партией наркотиков

На Алятском рейде на Каспии Командным центром управления Береговой охраны Государственной пограничной службы Азербайджана были замечены неизвестные плавсредства, следовавшие в южном направлении.

Как сообщили Day.Az в ГПС, с целью задержания обнаруженной цели пограничный сторожевой корабль, охраняющий государственную границу, начал операцию по преследованию, подразделения береговой охраны были проинформированы и приняты срочные меры по закрытию береговой линии.

Пограничный сторожевой корабль произвел предупредительный выстрел. В результате пограничного обыска, организованного в южном направлении пограничными кораблями, подразделениями берегового контроля Береговой охраны, а также вертолетами и беспилотниками Сил специальных воздушных операций на южном направлении в азербайджанском секторе Каспийского моря было задержано принадлежащее Исламской Республике Иран плавсредство лайнерного типа с двумя членами экипажа.

В ходе разбирательств было установлено, что задержанные - это граждане Исламской Республики Иран Мухтар Абди Ялджи, 1991 года рождения, и Али Бахрами Мохаммед, 2000 года рождения, которые нарушили государственную границу с целью незаконного ввоза наркотических средств на территорию страны.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий было обнаружено и изъято 20 килограммов 400 граммов марихуаны в 8 упаковках, брошенных нарушителями границы в море.

По факту продолжаются оперативно-следственные мероприятия.

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