Землетрясение в Азербайджане

В Геранбойском районе произошло землетрясение.

Об этом во вторник Day.Az сообщили в Республиканском центре сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана.

Согласно информации, в 04:27 по местному времени в 17 км к востоку от станции Гянджа в Геранбойском районе зафиксировано землетрясение магнитудой 3,1 балла.

Землетрясение не ощущалось.

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