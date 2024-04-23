https://news.day.az/society/1654331.html Землетрясение в Азербайджане
Землетрясение в Азербайджане
В Геранбойском районе произошло землетрясение.
Об этом во вторник Day.Az сообщили в Республиканском центре сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана.
Согласно информации, в 04:27 по местному времени в 17 км к востоку от станции Гянджа в Геранбойском районе зафиксировано землетрясение магнитудой 3,1 балла.
Землетрясение не ощущалось.
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