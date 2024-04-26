https://news.day.az/society/1655479.html В Берлине проходит акция солидарности азербайджанцев - ФОТО
В Берлине проходит акция солидарности азербайджанцев - ФОТО
В Берлине проходит акция солидарности азербайджанцев.
Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, в акции принимают участие до 150 азербайджанцев, проживающих в Германии.
Они держат в руках плакаты и скандируют лозунги. На мероприятии, проходящем в центре Берлина, у Бранденбургских ворот, звучит классическая азербайджанская музыка.
Цель данной акции - выразить солидарность с Азербайджаном.
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