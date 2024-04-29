В Италии состоялась встреча с азербайджанской общиной

Председатель Государственного комитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов в рамках визита в Италию встретился с азербайджанской общиной в этой стране.

Как сообщили Day.Az в Госкомитете по работе с диаспорой, на мероприятии, начавшемся с исполнения государственного гимна Азербайджана, минутой молчания была почтена светлая память шехидов, отдавших жизнь за территориальную целостность нашей страны.

На встрече подробно говорилось о диаспорской политике нашей страны, крупномасштабных проектах, реализованных по линии Государственного комитета по работе с диаспорой, в том числе координационных советах, домах Азербайджана, азербайджанских воскресных школах, летних лагерях диаспорской молодежи, "Программе привлечения умов", специализированных форумах, организованных комитетом в зарубежных странах, и пр.

Напомнив о рекомендациях Президента Ильхама Алиева на V Съезде Победы азербайджанцев мира нашим соотечественникам, проживающим за рубежом, председатель комитета отметил, что азербайджанцы мира, в том числе община в Италии, остаются привержены идеологии азербайджанства, активно участвуют в пропаганде наших реалий.

Во встрече с азербайджанской общиной в Италии приняли участие сотрудники посольства Азербайджанской Республики в Италии и чрезвычайный и полномочный посол Азербайджанской Республики в Святом Престоле (Ватикане) Ильгар Мухтаров.

После того, как координатор КСА по Риму Фарид Аббасов и координатор КСА Италии по Венеции Тюркян Гасанова выступили с докладами, состоялись выборы координаторов КСА Италии и председателя Азербайджано-итальянской ассоциации молодежи. Aйнур Ашурова (Рим), Фидан Абдуллазаде (Милан), Эльвин Бабаев (Милан), Айсель Шабиева (Мальта) были избраны координаторами КСА, а Керим Исмайлов - председателем ассоциации (Рим). Наши соотечественники выразили признательность за оказанное доверие.

После проведения взаимного обмена мнениями и обстоятельных ответов на вопросы наших земляков вице-президенту Итало-азербайджанской ассоциации в Милане, учредителю и директору "Eurasiaticanews" Карло Марино, вице-президенту Ассоциации Неаполь-Баку Эльнуру Джамалханову и члену общины Лале Зейналовой была вручена медаль "За заслуги в диаспорской деятельности", а активным членам азербайджанской общины - благодарность комитета.

Отметим, что в настоящее время функционируют 29 домов Азербайджана в 15 странах мира и 15 координационных советов, охватывающих 36 стран.

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