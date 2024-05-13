В Азербайджане могут быть повышены зарплаты работающих женщин с ученой степенью, в связи с чем проводятся исследования, по результатам которых будут разработаны соответствующие предложения.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в "Плане деятельности рабочей группы "Рынок труда" Комиссии по бизнес-среде и международным рейтингам на 2024 год".

Планом предусматривается изучение возможностей совершенствования системы оплаты труда лиц, занимающихся научной деятельностью, подготовка и представление в комиссию соответствующих предложений по его результатам, в том числе изучение в международной практике возможности повышения заработной платы или предоставления дополнительного дня отпуска работающим женщинам, имеющим ученую степень, и подготовка и представление в комиссию соответствующих предложений.

Подготовка предложений поручена министерству труда и социальной защиты населения, министерству науки и образования, Государственному комитету по статистике.

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