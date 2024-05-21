В Баку проходит Форум здоровья растений "Во имя зеленого мира"

В связи с исполнением распоряжения Президента Азербайджанской Республики об объявлении 2024 года в Азербайджанской Республике "Годом солидарности во имя зеленого мира" и Международным днем здоровья растений в Баку начал работу Форум здоровья растений "Во имя зеленого мира".

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, в мероприятии, организованном совместно Агентством продовольственной безопасности Азербайджанской Республики (АПБА) и министерством сельского хозяйства Азербайджана, принимают участие представители ряда государственных структур, зарубежных стран и международных организаций, эксперты.

Целью форума, который пройдет 21-22 мая, является предоставление платформы для совместной работы по защите растений и продуктов растениеводства от вредных организмов, укреплению здоровья растений за счет борьбы с существующими вредителями и расширения производства, безопасной торговли растениями и продуктами растениеводства путем управления ими, обеспечение глобальной продовольственной безопасности и сохранения биоразнообразия для национальных учреждений по охране здоровья растений, региональных и международных организаций, государственных учреждений, университетов и справочных лабораторий.

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