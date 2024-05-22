В Баку меняется маршрут 5 автобусов

В связи с ремонтными работами на проспекте 8 Ноября в Баку меняется маршрут движения 5 рейсовых автобусов.

Об этом Day.Az сообщили в Агентстве наземного транспорта (AYNA) при Министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана.

На время ремонтных работ автобусы №21 и 175 будут ездить по улице Денизканары, автобус №10 - по улицам Наджафгулу Рафиева и Сулеймана Везирова, а автобусы №32 и 46 - по улицам Наджафгулу Рафиева, Сулеймана Везирова и Хагани Рустамова.

Отметим, что в связи с ремонтными работами на проспекте 8 Ноября с 8:00 23 мая до 22:00 29 мая будет полностью ограничено движение транспорта на участке проспекта от пересечения с улицей Юсифа Сафарова до пересечения с улицей Хагани Рустамова.

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