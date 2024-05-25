Очередная группа бывших вынужденных переселенцев прибыла в город Шуша
Выехавшая утром очередная группа бывших вынужденных переселенцев добралась до города Шуша.
Как сообщает региональный корреспондент Trend, город Шуша продолжает приветствовать своих исконных жителей. На этот раз в родной край вернулись 32 семьи - 125 жителей города Шуша. Группа переселенцев состоит из семей, ранее временно расселенных в общежитиях, санаториях, бывших пионерских лагерях, недостроенных и административных зданиях в различных частях Азербайджана, передает Day.Az.
Прибывшие в город Шуша семьи были тепло встречены, они испытали радость воссоединения с родным краем.
Таким образом, в городе Шуша обеспечено постоянное проживание 90 семей - 349 человек.
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