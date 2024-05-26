https://news.day.az/society/1663197.html Вниманию водителей
Вниманию водителей
В связи с дождливой и туманной погодой на автомагистралях Азербайджана ожидается снижение дальности видимости.
Об этом Day.Az сообщили в Национальной службе гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов.
В структуре отметили, что из-за дождливой и туманной погоды утром и вечером 27 мая на дорогах в горных и предгорных районах страны ожидается снижение видимости до 500-1000 м.
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