https://news.day.az/society/1663273.html Пожар в частном доме в Физули
Пожар в частном доме в Физули
В частном доме в Физулинском районе произошел пожар.
Как сообщает в понедельник Day.Az, информацию об этом распространило министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана.
Было отмечено, что в селе Бала Бахманли Физулинского района сгорели конструкции одноэтажного дома общей площадью 120 кв. м, состоящего из двух комнат и веранды.
Близлежащие постройки были защищены от огня.
Пожар был потушен подразделениями пожарной бригады.
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