В сфере образования Азербайджана появятся новые специальности

Национальная система образования Азербайджана не должна оставаться в стороне от инноваций.

Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил министр образования Азербайджана Эмин Амруллаев во время выступления на конференции на тему "Образование в повестке дня зеленого роста".

Он отметил, что переход Азербайджана на "зеленую" энергию и проведение COP29 в Азербайджане являются важными событиями.

"Потому что это приводит к определенным поведенческим различиям как в экономической, так и в повседневной жизни. Я думаю, что мы можем изменить это с помощью образования.

Первым делом нужен грамотный подход граждан к вопросу. Второе - это навыки, которые также связаны с образованием. Некомпетентный подход связан с навыками, которые проявляются как в системе профессионального, так и высшего образования. Третье направление же больше связано с наукой и инновациями", - добавил он.

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