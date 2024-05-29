Назначен новый председатель правления Госагентства занятости Азербайджана

Приказом министра труда и социальной защиты населения Азербайджана Сахиля Бабаева Садиг Джабир оглу Алиев назначен председателем правления Государственного агентства занятости при министерстве труда и социальной защиты населения.

Об этом сообщили в среду Day.Az в ведомстве.

"С.Алиев родился в 1984 году. В 2001-2005 годах обучался в Азербайджанском государственном экономическом университете по специальности "Финансы и кредит", в 2005-2007 годах - по ступени магистра. В 2006-2019 годах занимал различные должности в министерстве экономики, с 2019 года работал начальником отдела стратегического планирования и инноваций министерства труда и социальной защиты населения Азербайджана. Распоряжением Президента Азербайджанской Республики награжден медалью "За отличие на государственной службе". Женат, 3 детей", - говорится в сообщении ведомства.

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