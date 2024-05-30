Сколько человек пострадало от мин с 1991 года?

В общей сложности с 1991 года по сегодняшний день в Азербайджане зарегистрировано 3440 жертв мин.

Об этом, как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, заявил председатель правления Агентства Азербайджана по разминированию (ANAMA) Вугар Сулейманов на III международной конференции по гуманитарному разминированию на тему "Снижение воздействия мин на окружающую среду - мобилизация ресурсов для безопасного и зеленого будущего".

"С ноября 2020 года по 30 мая 2024 года 361 гражданин Азербайджана пострадал от мин. Из них 293 человека были ранены, включая 128 гражданских и 165 военных, и 68 человек погибли, включая 53 гражданских и 15 военных", - подчеркнул он.

В.Сулейманов добавил, что в настоящее время около 10 285 квадратных километров территории страны в различной степени загрязнены наземными минами, причем, по оценкам, в период оккупации было установлено до 1,5 миллиона наземных мин.

По его словам, на сегодняшний день от мин очищенно 1 385 квадратных километров территории Азербайджана.

Отметим, что в III международной гуманитарной конференции по разминированию, организованной Азербайджаном, принимают участие более 300 делегатов из 75 стран. Среди участников-высшие должностные лица ряда стран, руководящий состав головного офиса ООН, представители авторитетных международных организаций и должностные лица центров разминирования различных стран, а также должностные лица дипломатических представительств, аккредитованных в Азербайджане.

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