В Исмайыллы трагически скончалась женщина

В Исмайыллы женщину насмерть ударило током.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, несчастный случай произошел в селе Талыстан.

Жительницу села Талыстан Говхар Гусейнову, 1977 года рождения, ударило током и она скончалась на месте.

По факту проводится расследование.

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