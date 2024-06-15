https://news.day.az/society/1668508.html В Исмайыллы трагически скончалась женщина
В Исмайыллы трагически скончалась женщина
В Исмайыллы женщину насмерть ударило током.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, несчастный случай произошел в селе Талыстан.
Жительницу села Талыстан Говхар Гусейнову, 1977 года рождения, ударило током и она скончалась на месте.
По факту проводится расследование.
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