Посол Италии об ускорении выдачи виз гражданам Азербайджана

Спрос на визы в Италию в Азербайджане растет.

Как передает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал посол Италии в Азербайджане Лука ди Джанфранческо.

По его словам, это очень радует.

"Но мы, конечно, не рады, что заставляем людей ждать слишком долго. Следует также понимать, что, с одной стороны, правила выдачи виз являются европейскими, а не национальными. Мы знаем о проблемах и пытаемся найти возможные способы ускорить этот процесс", - сказал посол.

Отметим, что Лука ди Джанфранческо был назначен на должность посла в Баку 20 мая. Ранее этот пост занимал Клаудио Таффури.

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