Посол Италии об ускорении выдачи виз гражданам Азербайджана
Спрос на визы в Италию в Азербайджане растет.
Как передает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал посол Италии в Азербайджане Лука ди Джанфранческо.
По его словам, это очень радует.
"Но мы, конечно, не рады, что заставляем людей ждать слишком долго. Следует также понимать, что, с одной стороны, правила выдачи виз являются европейскими, а не национальными. Мы знаем о проблемах и пытаемся найти возможные способы ускорить этот процесс", - сказал посол.
Отметим, что Лука ди Джанфранческо был назначен на должность посла в Баку 20 мая. Ранее этот пост занимал Клаудио Таффури.
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