В Азербайджане устанавливаются новые штрафы за нарушение правил парковки.

Как сообщает в пятницу Day.Az, вопрос об этом нашел отражение в поправке к Кодексу об административных проступках, которая обсуждалась сегодня на заседании Милли Меджлиса (парламент).

Согласно законопроекту, если пользователь транспортного средства после въезда на платное парковочное место не установил время начала парковки с помощью специального программного обеспечения или SMS, покинул парковочное место без установленной платы за парковку транспортного средства или дополнительной платы за использование парковочного места сверх оплаченного времени, он должен будет выплатить штраф в размере двадцати манатов.

Если в результате нарушения водителем способа парковки на паркинге, определенного соответствующими дорожными знаками и линиями разметки, в результате чего парковка другого транспортного средства в соответствии с законом становится невозможной или создает препятствия для движения других транспортных средств, он также должен будет выплатить штраф в размере двадцати манатов.

За парковку транспортных средств на парковочных местах, предназначенных для транспортных средств лиц с ограниченными возможностями здоровья, налагается штраф в размере шестидесяти манатов.

Парковка на стоянках грузовых автомобилей с максимальной разрешенной массой более 3,5 тонны, а также создание препятствий для свободной парковки транспортных средств путем резервации парковочных мест или иными способами, наказывается штрафом в размере двадцати манатов.

За оставление транспортного средства на стоянке более 24 часов налагается штраф в размере двадцати манатов.

За парковку транспортных средств на парковочных местах, отведенных для транспортных средств с электродвигателем с целью зарядки, налагается штраф в размере двадцати манатов.

За парковку велосипедов и малых электромобилей вне отведенных для них парковочных местах взимается штраф в размере десяти манатов.

За парковку на служебных стоянках других транспортных средств, кроме транспортных средств, находящихся в пользовании государственных органов (учреждений) и принадлежащих сотрудникам государственных органов (учреждений) в связи со служебной необходимостью, налагается штраф в размере сорока манатов.

Отметим, что ответственность за выезд с места стоянки без дополнительной оплаты за пользование паркингом сверх оплаченного пользователем срока, предусмотренного статьей 346-1.1 настоящего кодекса, возникает в случае, если транспортное средство не покинуло место стоянки в течение 10 минут с момента оплаты, установленной за парковку.

После обсуждения документ был вынесен на голосование и принят в первом чтении.

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