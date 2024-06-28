https://news.day.az/society/1671236.html Названо число получателей ежемесячных социальных пособий и пенсий
Названо число получателей ежемесячных социальных пособий и пенсий
В мае 2024 года число получателей ежемесячных социальных пособий и пенсий в Азербайджане превысило 848 тысяч человек.
Как сообщает в пятницу Day.Az, информацию об этом распространил Государственный фонд социальной защиты населения Азербайджана.
Было отмечено, что из них более 451 тысяч человек получили ежемесячные социальные пособия, а более 396 тысяч человек - пенсии.
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