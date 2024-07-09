https://news.day.az/society/1673707.html В лачинских селах Сус и Забух начнут функционировать детсады
В лачинских селах Сус и Забух начнут функционировать детсады
В ближайшие дни в селах Сус и Забух Лачинского района предусмотрено начало работы детских садов.
Как сообщает во вторник Day.Az, об этом на брифинге, посвященном приему электронных документов в дошкольные образовательные учреждения, а также в подготовительные группы и I классы школ, сказал заместитель директора Государственного агентства по дошкольному и общему образованию Азербайджана Орхан Аббасов.
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