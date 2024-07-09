В лачинских селах Сус и Забух начнут функционировать детсады

В ближайшие дни в селах Сус и Забух Лачинского района предусмотрено начало работы детских садов.

Как сообщает во вторник Day.Az, об этом на брифинге, посвященном приему электронных документов в дошкольные образовательные учреждения, а также в подготовительные группы и I классы школ, сказал заместитель директора Государственного агентства по дошкольному и общему образованию Азербайджана Орхан Аббасов.

Новость обновляется

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!