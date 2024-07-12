Крупный проспект в Баку закрывается на ремонт

В связи с ремонтными работами на столичных дорогах с 07:00 13 июля до 22:00 14 июля будет полностью ограничено движение транспортных средств на проспекте Матбуат (от пересечения с улицей Микаила Мушфига до пересечения с улицей Айны Султановой, включая круг Микаила Мушфига).

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана (ГААДА).

"Водителей просят с пониманием отнестись к проводимым работам и использовать альтернативные маршруты", - говорится в сообщении.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!