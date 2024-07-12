Зарегистрированы уполномоченные представители еще 5 партий на парламентских выборах в Азербайджане

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) зарегистрировала уполномоченных представителей еще 5 партий на внеочередных парламентских выборах в Азербайджане.

Как передает в пятницу Day.Az, об этом сообщила секретарь ЦИК Азербайджана Арифа Мухтарова.

По ее словам, этот вопрос был вынесен на голосование и были зарегистрированы уполномоченные представители партии "Azad Vətən", партии "Движение национального возрождения", партии "Новое время", партии "Право и справедливость" и "Ağ Partiya".

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