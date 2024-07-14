Опубликованы правильные ответы на задания, использованные на приемном экзамене по I и IV группам специальностей

Опубликованы правильные ответы на задания, использованные на вступительном экзамене по I и IV группам специальностей (в том числе по предмету "География" для абитуриентов, выбравших одновременно подгруппы DT и TC III группы специальностей).

Как сообщили Day.Az в Государственном экзаменационном центре (ГЭЦ), с правильными ответами можно ознакомиться по ссылке https://dim.gov.az/CkImage/2024_14_COGR_2_int_1720948664.pdf

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