Утвержден предварительный список лиц в рамках госпрограммы по обучению азербайджанской молодежи за рубежом

Утвержден предварительный список по приему документов в рамках Государственной программы по обучению азербайджанской молодежи за рубежом на 2024-2025 учебный год.

Как сообщили Day.Az в министерстве науки и образования Азербайджана, по предварительным результатам конкурса в этом году участниками программы стали в общей сложности 295 кандидатов.

99 из них будут учиться в высших учебных заведениях, которые входят в десятку лучших в мировых рейтинговых таблицах.

Следующий перечень выбранных участников программы будет обнародован в ближайшие дни.

Отметим, что прием документов на 2024-2025 учебный год осуществляется на основе "Государственной программы обучения молодежи в престижных высших учебных заведениях зарубежных стран на 2022-2026 годы", утвержденной распоряжением главы государства от 28 февраля 2022 года № 3163.

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