Впервые организован инфотур в Кяльбаджар

Государственный комитет по делам беженцев и вынужденных переселенцев Азербайджана впервые организовал инфотур на территорию Кяльбаджарского района для творческой группы скульпторов и художников.

Об этом в субботу Day.Az сообщили в комитете.

Было отмечено, что участникам инфотура была предоставлена подробная информация о восстановительно-строительных работах, проводимых в районе под руководством Президента Ильхама Алиева, а также о мероприятиях в связи с подготовкой местного населения к возвращению в родные края.

Мастерам искусства была предоставлена возможность на месте познакомиться с природой Кяльбаджара, наглядно увидеть завораживающие пейзажи. Они также стали свидетелями следов зверств, совершенных армянами на этих территориях, увидели разрушенные и разграбленные земли, побеседовали с местными жителями, которые в настоящее время прибыли на территорию района в хозяйственных целях. Мастера кисти также воспользовались возможностью для того, чтобы прямо на месте запечатлеть на холсте пейзажи природы, провели фото-и видеосъемки.

В рамках поездки члены творческой группы посетили город Кяльбаджар, древний албанский храм Худавенг, побывали на территории Сарсангского водохранилища. Они отметили, что поездка была продуктивной и полезной.

Напомним, что в рамках реализации пункта 3.1.2 плана мероприятий I Государственной программы "Великое возвращение" Государственный комитет по делам беженцев и вынужденных переселенцев организует инфотуры в Карабах и Восточный Зангезур с участием групп людей различных творческих профессий.

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