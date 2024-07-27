В Баку усилился ветер

Объявлена фактическая погода по состоянию на 19:00 27 июля.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, в некоторых регионах сохраняется дождливая погода.

В Дашкесане, Гедабее, Гяндже, Гейгеле, Шамкире, Лерике, Шеки наблюдаются грозы и периодически интенсивные дожди ливневого характера. Проливные дожди вызвали сели на ряде участков Гедабейского района.

Около 17:40 град обрушился на села Поладлы, Шахдаг, Новоивановка, Дюзйурд Гедабейского района.

Диаметр града в некоторых местах составлял 25-28 мм.

В Шеки и Сарыбаше наблюдался туман. Северо-западный ветер периодически усиливался до 17 м/с в Джульфе в соответствии с желтым предупреждением и до 25 м/с в Баку и на Абшеронском полуострове в соответствии с оранжевым предупреждением.

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