https://news.day.az/society/1677983.html Скончался известный азербайджанский военный журналист
Скончался известный азербайджанский военный журналист
Скончался известный азербайджанский военный журналист Адиль Арифоглу.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на информацию в соцсетях.
Отметим, что Арифоглу долгие годы работал в должности главного директора отдела военного патриотизма ЗАО "Азербайджанское телевидение и радиовещание".
Адиль Арифоглу участвовал как в Первой, так и во Второй Карабахской войне в качестве военного журналиста и снимал ожесточенные бои на передовой.
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