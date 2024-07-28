Скончался известный азербайджанский военный журналист Адиль Арифоглу.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на информацию в соцсетях.

Отметим, что Арифоглу долгие годы работал в должности главного директора отдела военного патриотизма ЗАО "Азербайджанское телевидение и радиовещание".

Адиль Арифоглу участвовал как в Первой, так и во Второй Карабахской войне в качестве военного журналиста и снимал ожесточенные бои на передовой.

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