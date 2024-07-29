Мак'ТАБ завоевал международную награду

"Школа реставрации исторических памятников" - Мак'ТАБ, созданная по инициативе Управления Государственного Историко-Архитектурного Заповедника "Ичеришехер", стала победителем международной премии, учрежденной Учебным и научно-исследовательским институтом всемирного наследия для Азии и Тихоокеанского региона, действующего под эгидой ЮНЕСКО. Мак'ТАБ, удостоенный награды "Star of Discovery" на конкурсе "Глобальные награды за инновационные примеры в образовании в области всемирного наследия", был выбран из более чем 100 кандидатов со всего мира.

Как передает Day.Az, церемония вручения награды состоялась на мероприятии в рамках 46-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО, проходившей в Индии. Кроме того, в рамках этого события была проведена презентация Школы реставрации исторических памятников, где Мак'ТАБ был представлен аудитории как "Образцовый случай".

Мак'ТАБ был создан Управлением Государственного Историко-Архитектурного Заповедника "Ичеришехер", Министерством Культуры, Министерством Науки и Образования, Государственным Комитетом Градостроительства и Архитектуры, Государственным агентством по туризму и Азербайджанским Университетом Архитектуры и Строительства с целью выразить свою поддержку многочисленным проектам, выполняемым совместными усилиями и инициативой. Цель - обучить реставраторов в Азербайджане и привить дополнительные знания в области восстановления исторических памятников.

Премия "Глобальные награды за инновационные примеры в образовании в области всемирного наследия" была учреждена в честь 50-летия Конвенции о всемирном наследии в 2022 году, и в настоящее время главным организатором конкурса является Национальная комиссия Китайской Народной Республики по делам ЮНЕСКО. Основная цель награды - выбрать примеры современного образцового образования в области наследия со всего мира и предоставить международную платформу обмена опытом для профессионалов в данной сфере.

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