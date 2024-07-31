https://news.day.az/society/1678835.html На Каспии продолжаются мероприятия по тушению пожара на судне, члены экипажа эвакуированы - ВИДЕО
На Каспии продолжаются мероприятия по тушению пожара на судне, члены экипажа эвакуированы - ВИДЕО
Как сообщалось, на судне снабжения в открытом море примерно в 70 км от берега в Каспийском море произошел пожар. Члены экипажа были эвакуированы на другие суда, находившиеся поблизости.
Как передает Day.Az, об этом сообщает пресс-служба МЧС Азербайджана.
Согласно информации, мероприятия по тушению пожара продолжаются.
Будет предоставлена дополнительная информация.
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