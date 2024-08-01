Названо количество обезвреженных в Карабахе мин

Агентство Азербайджанской Республики по разминированию обнародовало информацию о работах по разминированию, проведенных за июль на освобожденных от оккупации территориях.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Агентство, в прошлом месяце на освобожденных от оккупации территориях были обнаружены 359 противопехотных и 290 противотанковых мин, 3079 неразорвавшихся боеприпасов.

Была очищена от мин и неразорвавшихся боеприпасов территория площадью 6905,4 га.

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