https://news.day.az/society/1679179.html Вниманию пассажиров - Временно изменена схема движения двух автобусов
Вниманию пассажиров - Временно изменена схема движения двух автобусов
В Баку временно изменена схема движения автобусов №199 и М8.
Об этом Day.Az сообщили в Агентстве наземного транспорта Азербайджана (AYNA).
2-5 августа на ул. Ахмедбека Агаоглу (от пересечения с улицей Тебриза до улицы Фатали хана Хойского) в Наримановском районе движение будет полностью ограничено для транспортных средств в связи с ремонтными работами.
Движение будет организовано по ул. Джейхуна Гаджибейли и просп. Вагифа.
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