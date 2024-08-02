Вниманию пассажиров

В Баку временно изменена схема движения автобусов №199 и М8.

Об этом Day.Az сообщили в Агентстве наземного транспорта Азербайджана (AYNA).

2-5 августа на ул. Ахмедбека Агаоглу (от пересечения с улицей Тебриза до улицы Фатали хана Хойского) в Наримановском районе движение будет полностью ограничено для транспортных средств в связи с ремонтными работами.

Движение будет организовано по ул. Джейхуна Гаджибейли и просп. Вагифа.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!