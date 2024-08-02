Количество обращений, поступивших в минздрав от ветеранов войны и семей шехидов

Министерство здравоохранения Азербайджана рассмотрело свыше 67 тысяч обращений ветеранов войны и семей шехидов, поступивших в Call-центр "9109".

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на минздрав, c целью организации контроля за оказанием услуг медико-психологической реабилитации ветеранам войны с единой платформы, проведения проактивной работы с ветеранами войны и семьями шехидов, обеспечения системного подхода и непрерывного проведения этих мер, а также для координированной деятельности совместно с другими государственными структурами создан Call-центр министерства здравоохранения Азербайджанской Республики.

"Call-центр с коротким номером "9109" функционирует с 1 апреля 2023 года. В целях оперативного рассмотрения обращений, поступивших в Call-центр, сформирована "Единая мониторинговая платформа по оказанию психологической помощи и медицинской реабилитации ветеранам войны и семьям шехидов", интегрированная с соответствующими государственными структурами. За прошедший период посредством Call-центр были рассмотрены 67 326 обращений ветеранов войны и семей шехидов. Из них 13 928 были прямыми входящими звонками, а 53 398 - проактивными звонками.

До сегодняшнего дня в специализированные учреждения министерства здравоохранения для оказания психологической помощи направлено 2257 обращений. Кроме того, поступило 2291 обращение на психиатрическое обследование/лечение. Всего в реабилитационные центры министерства здравоохранения были направлены 1237 обращений. Так, 839 детей шехидов были направлены на лечение в Санаторно-курортный реабилитационный центр минздрава, 374 - в Научно-исследовательский институт медицинской реабилитации и 24 - в Республиканский детский санаторий.

Отметим, что обращения в Call-центр "9109" министерства здравоохранения принимаются круглосуточно в течение всей недели", - говорится в сообщении ведомства.

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