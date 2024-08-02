Заложенные Арменией мины продолжают угрожать гражданам Азербайджана - МИД
Заложенные Арменией наземные мины продолжают угрожать безопасности и благополучию граждан Азербайджана.
Как сообщает Day.Az, об этом говорится в публикации МИД Азербайджана в социальных сетях.
"Сегодня в результате еще одного взрыва мины пострадали еще четыре человека, в том числе сотрудник Государственной пограничной службы Азербайджана и трое сотрудников Агентства по разминированию.
С периода окончания войны 2020 года общее число жертв мин достигло 376, в том числе это 69 погибших.
Растущее число жертв мин подчеркивает необходимость эффективных мер международного сообщества по устранению этой угрозы", - говорится в публикации ведомства.
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