https://news.day.az/society/1679426.html Поножовщина в Мингячевире - есть раненые
Поножовщина в Мингячевире - есть раненые
В Мингячевире произошла поножовщина.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в шекинской региональной группе пресс-службы МВД, 2 августа в вечерние часы Фариз Самедов (1984 г.р.) и Джейхун Мирзоев(1987 г.р.) на почве конфликта нанесли друг другу ножевые ранения.
В результате предпринятых мер Ф.Самедов задержан сотрудниками полиции, а Дж.Мирзоев госпитализирован.
Расследование по факту продолжается.
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