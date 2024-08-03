Поножовщина в Мингячевире

В Мингячевире произошла поножовщина.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в шекинской региональной группе пресс-службы МВД, 2 августа в вечерние часы Фариз Самедов (1984 г.р.) и Джейхун Мирзоев(1987 г.р.) на почве конфликта нанесли друг другу ножевые ранения.

В результате предпринятых мер Ф.Самедов задержан сотрудниками полиции, а Дж.Мирзоев госпитализирован.

Расследование по факту продолжается.

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