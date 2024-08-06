https://news.day.az/society/1679965.html Сильный пожар в Нахчыване - ФОТО - ВИДЕО
Сильный пожар в Нахчыване - ФОТО - ВИДЕО
В Шахбузском районе Нахчывана произошел сильный пожар.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, пожар зарегистрирован в селе Биченек. Для тушения пожара привлечены техника и живая сила Государственной противопожарной службы Министерства по чрезвычайным ситуациям Нахчыванской Автономной Республики. Из-за ветреной погоды, потушить пожар пока невозможно. По предварительным данным, в селе сгорели примыкающие друг к другу три дома.
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