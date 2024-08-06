Сильный пожар в Нахчыване

В Шахбузском районе Нахчывана произошел сильный пожар.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, пожар зарегистрирован в селе Биченек. Для тушения пожара привлечены техника и живая сила Государственной противопожарной службы Министерства по чрезвычайным ситуациям Нахчыванской Автономной Республики. Из-за ветреной погоды, потушить пожар пока невозможно. По предварительным данным, в селе сгорели примыкающие друг к другу три дома.

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