Хорошая новость для желающих отправиться из Сумгайыта в Агджабеди

На портале "biletim.az" Азербайджанского агентства наземного транспорта при министерстве цифрового развития и транспорта добавлено новое направление - Сумгайыт-Агджабеди-Сумгайыт.

Об этом во вторник Day.Az сообщили в Агентстве.

Согласно информации, пассажиры смогут онлайн купить билеты на автобусы, следующие из Сумгайыта в Агджабеди, а также в обратном направлении.

"В настоящее время продажа билетов на портале охватывает 68 направлений, 43 станции, 283 рейса и 308 транспортных средств. Система онлайн-продажи билетов постепенно охватит все автовокзалы и перевозчиков, предоставляющих услуги в сфере пассажирских перевозок. Для приобретения билета пассажирам необходимо зайти на сайт "biletim.az" и зарегистрироваться", - сказали в Агентстве.

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