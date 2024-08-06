Австралийский полицейский в Лачине

Как сообщалось ранее, в Лачинском районе организован V летний лагерь диаспорской молодежи "Молодежь за "зеленый" мир".

Среди участников лагеря Азер Насирли, приехавший из Сиднея (Австралия) по приглашению Государственного комитета Азербайджана по работе с диаспорой.

Как передает Day.Az, в эксклюзивном комментарии Trend Азер Насирли сообщил, что живет в Австралии уже 6 лет и работает полицейским.

Молодой человек отметил, что очарован Лачином.

"Наш Лачин - очень красивый город, с великолепной природой и прекрасными людьми. Мы очень хорошо и интересно провели тут время, которое запомнится каждому из нас. Участников летнего лагеря знакомят с азербайджанскими регионами Карабахом, Лачином. Я очень рад, что приехал в Лачин, познакомился со многими замечательными людьми, завел новых друзей. Рад, что мне посчастливилось увидеть Карабах. Когда вернусь в Австралию, то поделюсь со всеми впечатлениями об этой поездке.

У нас в Азербайджане прекрасно всё, в том числе природа. У нас прекрасная столица - Баку и замечательные люди. Не хватит слов, чтобы описать это, рассказать о родном Азербайджане своим друзьям и знакомым в Австралии. Я покажу видео, фотографии, которые снял здесь, расскажу им о Баку, Карабахе, Лачине", - сказал он.

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