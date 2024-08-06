Первый раз приезжаю в Карабах, и это моменты гордости

Первый раз приезжаю в Карабах, и для меня это моменты гордости.

Как передает Day.Az, об этом в интервью корреспонденту Trend сказала участница V Летнего лагеря диаспорской молодежи "Молодежь за зеленый мир" Насиба Мехтиева, получающая степень магистра по международным отношениям в венгерском вузе.

"Я проводила различные конференции в ООН по Карабаху, участвовала в международных мероприятиях в Турции, ОАЭ и других странах. Я благодарю наше государство за организацию этого прекрасного лагеря. Надеюсь, что после этого мы так же проведем различные мероприятия с молодежью. Первый раз приезжаю в Карабах. Для меня это моменты гордости. Карабах еще прекраснее, чем я ожидала. Я изучаю дипломатию, через некоторое время получу опыт работы в европейских и разных других странах. Хочу после накопления опыта использовать его, работая в Азербайджане", - сказала она.

Отметим, что с 1 по 7 августа 2024 года на древней азербайджанской земле - в Лачине проводится V Летний лагерь диаспорской молодежи "Молодежь за зеленый мир", организованный Государственным комитетом по работе с диаспорой совместно с Фондом Гейдара Алиева.

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