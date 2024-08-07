Хорошая новость для родителей школьников

В Азербайджане перед началом нового учебного года снизилась стоимость школьной формы.

Как передает Day.Az со ссылкой на xezerxeber.az, покупателей этой продукции пока мало, однако наблюдается снижение цен.

Менеджер по продажам Бакинского швейного дома Этибар Азимов сообщил, что стоимость школьной формы снизилась по сравнению с прошлым годом.

В настоящее время в продаже имеется единая школьная форма трех различных цветов, утвержденная документом Кабинета министров.

Кроме того, в компании отметили, что в этом году они не получили информации от Министерства науки и образования о каких-либо изменениях в форме.

На всю продукцию, предлагающуюся швейным домом, предоставляется годовая гарантия.

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